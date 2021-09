De nouvelles fusillades font deux morts à Marseille

Mardi soir, à 22h, trois hommes sont arrivés dans une rue du centre-ville de Marseille. L'un d'entre eux ouvre le feu au pistolet semi-automatique. Bilan, un blessé et un mort. Il s'agit d'un homme de 25 ans, sans domicile fixe. Dans le Nord de la ville, un autre épisode sanglant survient quelques heures plus tard, cette fois au fusil d'assaut. Les impacts sont encore visibles sur les murs. En pleine nuit, deux jeunes hommes installés dans une voiture sont pris pour cible. Ils parviennent à s'enfuir et à se réfugier dans un appartement, mais grièvement touché, l'un d'eux va succomber à ses blessures. Dans une cité contrôlée par les trafiquants, ce genre de scène n'étonne plus grand monde. C'est le cas d'Abdel qui y vit depuis dix ans. Il nous explique que son fils ne joue plus dehors. Pourtant, la semaine dernière, Emmanuel Macron avait promis des moyens supplémentaires pour renforcer la sécurité, plus de policiers, des véhicules neufs, un nouvel hôtel de police. Mais pour les syndicats cela ne suffira pas. Pour l'heure, les enquêtes sur les événements de la nuit dernière ont été confiées à la police judiciaire selon les premiers éléments, ces deux affaires n'auraient aucun lien entre elles.