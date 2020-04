De nouvelles mesures pour soutenir les entreprises face à la crise du coronavirus

Emmanuel Macron veut aller plus loin pour soutenir les TPE et les PME face à la crise du coronavirus. Ce lundi soir, il a demandé aux banques de décaler les échéances de remboursement des prêts. L'objectif est de donner une bouffée d'oxygène aux trésoreries des petites entreprises. Le président de la République a également demandé aux assureurs d'être au rendez-vous. Le fonds de solidarité destiné aux indépendants et commerçants est reconduit pour avril et mai. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.