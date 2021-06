De plus en plus de bio dans nos assiettes : comment le marché réduit ses prix

Comment la grande distribution, mais aussi les enseignes spécialisées et les épiceries en ligne parviennent à rendre le bio toujours plus accessible ? Pour attirer de nouveaux consommateurs, cette épicerie spécialisée a pris une décision radicale : brader les prix de 500 produits bio de première nécessité. En réduisant les écarts de prix, l'enseigne cherche avant tout à casser l'image que les gens ont du bio. Et pour l'instant, ça marche. Pour rendre le bio encore plus abordable, certaines marques ont adopté une autre stratégie. C'est le cas de ce gérant d'une épicerie bio en ligne, avec un système d'abonnement. En payant 60 € par an, ses clients ont le droit à 30% de réduction sur tous ses produits bio vendus sur Internet. Au bout de deux commandes, l'adhésion est rentabilisée. Romain Régis va encore plus loin. Il a décidé de rendre gratuit l'abonnement pour les étudiants et les familles à faible revenu. Si les prix deviennent plus attractifs, c'est aussi pour cette experte parce que les volumes de produits cultivés en bio augmentent, ce qui favorise la concurrence. En France, les surfaces dédiées au bio sont aujourd'hui deux fois plus nombreuses qu'il y a cinq ans.