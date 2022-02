De plus en plus de Français s’équipent de panneaux solaires

Jean-Pierre et Isabelle Bliquy n'ont jamais regretté leur investissement. Il y a trois ans, ils ont installé dix panneaux solaires sur leurs toits. Le coût du projet s'élève à 9 000 euros, mais avec des économies annuelles conséquentes. Avec cette installation, il n'y a aucun frais d'entretien obligatoire. De son bureau, Jean-Pierre peut tout contrôler à distance. L'ensoleillement d'une région compte, mais ce n'est pas l'essentiel. L'installation produira de l'électricité et sera rentable si votre emplacement est dégagé et les panneaux sont bien orientés. Et si vous ne produisez plus que vous n'en consommez, le surplus est revendu à EDF. Jean-Pierre n'est pas le seul à se tourner vers le photovoltaïque. Aujourd'hui, 120 000 foyers en sont équipés. Chaque jour, cette société, spécialisée dans la rénovation énergétique, reçoit 150 appels pour des demandes d’installations solaires. Les mêmes questions se posent : "Combien ça va me rapporter ? " "Combien dois-je investir ?". Patrick a fait ce calcul et il vient de se décider. Ce seront neuf panneaux solaires, pour moins de 9 000 euros, de quoi alimenter sa maison ou tout ou presque fonctionne à l'électricité. Pour s'équiper, il bénéficie d'une aide à l'investissement de 1 200 euros calculés sur la puissance de son installation. Ces panneaux seront posés d'ici cet été et selon ses calculs, son placement devrait être rentabilisé en une dizaine d'années. T F1 | Reportage A. Malavaud, S. Iorgulescu