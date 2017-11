De plus en plus de cadres quittent leur poste pour se tourner vers l'artisanat

Ils ont fait Sciences Po, HEC ou travaillé pour une firme multinationale. Et pourtant, ils ont tout plaqué pour donner un nouveau sens à leur vie. Lassés de leurs "bullshit jobs" (métiers à la con), de plus en plus de cadres désertent l'open space pour se tourner vers l'artisanat. Un phénomène grandissant. Chaque année, la Fédération des fromagers de France reçoit mille demandes de reconversion. Rencontre avec ces surdiplômés qui prennent la tangente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.