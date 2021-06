De quoi sont vraiment composées les boissons énergisantes ?

Coup de barre au bureau après le 150e mail envoyé de la journée ou grosse fatigue sur le dernier kilomètre d'une course qui vous a été fatal. Pour vous requinquer, les industriels proposent sur le marché de plus en plus de produits supposés améliorer vos performances physiques et mentales. Des boissons énergisantes ou des boissons énergétiques, savez-vous les distinguer ? Les boissons énergisantes, ce sont les cannettes vendues aux rayons soda des supermarchés. À l'intérieur, jusqu'à neuf morceaux de sucre, soit l'équivalent de deux expressos. Certaines marques ajoutent aussi du ginseng ou de la guarana, des plantes naturelles réputées pour leurs vertus stimulantes. De quoi vous donnez un gros coup de fouet dans vos efforts physiques. En tout cas, c'est ce que vous croyez. Voici ce qui se passe dans notre corps lorsque nous consommons une boisson énergisante pendant un effort. "On va avoir un taux de sucre avec un fort pic. Juste après, le corps va venir réguler. Donc on a une descente très fort du taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et enfin, on a une régulation" explique Cécile Giornelli, coach et nutritionniste du sport. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.