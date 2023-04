De retour en France : ils racontent leur évacuation du Soudan

Des étreintes interminables, leurs visages en disent long sur les jours d'angoisse qu'ils ont vécu à des milliers de kilomètres de distance. À bord de l'avion, 195 Français, dont Franck Haaser, conseiller de coopération de l'ambassade de France au Soudan, ultime étape de leur périple depuis ce pays en guerre civile. Hormis un militaire blessé lors de leur exfiltration, tous sont sains et saufs. Parmi eux, Nicolas Forgeard-Grignon, dirigeant de FGM International, qui y était en voyage d'affaires. Dans ces combats au cœur de Khartoum, la capitale soudanaise, nous avions joint Nicolas, pris au piège, en permanence dans le fracas des armes et contraint au système D pour survivre. Enfin arrivé en France, Yassir, Franco-soudanais, remercie son frère resté au Soudan. C'est lui qui l'a aidé à rejoindre l'ambassade française malgré les risques. Au Soudan, seules sept frégates françaises participent encore aux évacuations, organisées désormais par les Nations unies. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Chevreton, M. Kouho