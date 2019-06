Débarquement - 75e anniversaire : les vestiges de l'incroyable armada

Les combats féroces du juin 1944 ont laissé de nombreuses traces au large de la commune de Colleville-sur-Mer, dans le Calvados, dont le nom de code était Omaha Beach. Plusieurs vestiges du débarquement reposent toujours au fond de l'eau. Ils constituent une richesse inestimable pour les plages du débarquement et pourraient être un jour inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.