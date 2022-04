Débat : comment les candidats se sont-ils préparés ?

Aucun déplacement, aucun meeting... Depuis lundi soir, la campagne des deux candidats est en pause. Marine Le Pen l'a dit et l'a répété. Elle s'est préparée pour ce débat. Cette fois, elle s'est même isolée en Normandie, puis chez elle dans l'ouest parisien, comme l'explique Sébastien Chenu, député (RN) du Nord, porte-parole de Marine Le Pen. Pour la candidate du Rassemblement national, il y a un goût de revanche, après son exercice raté de 2017. Pour se préparer , cette fois-ci, elle est entourée d'une poignée d'hommes : son directeur de campagne, son directeur de cabinet, mais également des conseillers de l'ombre. Ils ont pour mission de donner la réplique à la candidate. S'entraîner avec un faux adversaire, la technique est bien connue. François Hollande l'avait utilisée en 2012. Pour Emmanuel Macron, selon son entourage, il n'y a pas de débat factice pour roder ses arguments. Au programme du président-candidat, des séances de révision et de bachotage. En 2017, il avait facilement emporté le duel. Ce soir, la tache sera plus difficile selon Franck Louvrier, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. Les deux candidats se retrouveront seuls, face-à-face, pendant plus de 02h30. Mais au-delà de la confrontation, c'est l'ensemble des Français qu'ils devront convaincre. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Stiti, R. Rouané