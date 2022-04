Débat : dans les coulisses des derniers préparatifs

En direct de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Adrien Gindre raconte l'organisation de ce débat entre les deux finalistes de l'élection présidentielle. "Chacun des deux candidats a voulu défendre ses intérêts jusqu'au bout, et cela sur tous les sujets. On a discuté des thèmes, de leur ordre, de la réalisation, c'est-à-dire les images que vous allez voir ce soir, les axes des caméras", précise-t-il. "Et dans certains cas pour trancher des désaccords entre les deux candidats, il a fallu aller jusqu'à un tirage au sort. C'est le cas par exemple pour le premier thème de ce débat tout à l'heure. Le pouvoir d'achat c'est en partie le fruit du hasard qui l'a déterminé hier matin, à l'occasion d'une réunion organisée sous contrôle du huissier", poursuit le chef du service politique de TF1. "Pour le reste, le dialogue a fait son œuvre. On a eu des contacts permanents, depuis une semaine, avec les représentants des deux candidats, tous les jours et plusieurs fois par jour. Des réunions qui ont été organisées multipartites, presque comme des discussions de paix entre les représentants de chacun d'entre eux, mais avec tout de même un état d'esprit commun : la volonté d'organiser la meilleure émission ce soir à la fois pour les candidats mais aussi pour tous ceux qui nous regarderont. Cela doit pouvoir les éclairer à faire leur choix pour dimanche", termine-t-il. TF1 | Duplex A. Gindre