Débat : les attentes des Français

Nicolas choisira ce soir entre les deux candidats. Il est agriculteur et son père Bernard est retraité. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ils voteront pour celui qui promettra d'augmenter leur pouvoir d'achat. Dans ce village de 500 habitants dans la Somme, Marine Le Pen est en tête, comme en 2017. Cependant, l'abstention est dix fois plus qu'il y a cinq ans. Dans ce cas, comment convaincre les électeurs ? Ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, comme ici à Saint-Denis, sont aussi à convaincre. Ils attendent les candidats sur les thèmes traditionnels de la gauche. Dans cette ville, la population est plus jeune, parfois issue de la migration. Ils espèrent que le débat s'adressera aussi à eux. Lors du débat de l'entre-deux-tours, quel temps faut-il consacrer à la politique étrangère ? Selon les habitants de cette ville moyenne du Bas-Rhin qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour, deux sujets ont été oubliés. Il s'agit de l'éducation et de la santé. Et ce sera le comportement de Marine Le Pen qui sera le plus scruté. Dans tous les cas, tous espèrent que ce débat sera différent du précédent. T F1 | Reportage J. Devambez, A. Malavaud