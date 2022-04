Débat Macron-Le Pen : ultimes préparatifs avant le moment décisif

Les micros sont ajustés. Les doublures ont pris place. Les répétitions ont commencé dans le studio qui accueillera le débat. C'est dans ce cadre disposant de 23 caméras et d'un plateau circulaire qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen débattront mercredi soir. Assis chacun à leur bureau, ils seront l'un en face de l'autre, à deux mètres et demi de distance. Et par souci d'égalité, la place de chacun, l'ordre des prises de parole, tout a été tiré au sort ce mardi matin. Assis à sa place, la doublure d'Emmanuel Macron est en train de répéter. Et en face, se trouvera Marine Le Pen. C'est elle qui aura le premier mot d'introduction et le président celui de la conclusion. Chacun pourra suivre sur un écran l'évolution de son temps de parole. Le décompte sera également surveillé par les journalistes. Ce mardi, Léa Salamé et Gilles Bouleau étaient, eux aussi, en repérage. Ils seront situés un peu plus loin. Le premier thème abordé sera le pouvoir d'achat. À l'extérieur, le réalisateur Didier Froehly s'installera au car régie. Sa tâche sera de choisir les plans d'écoute d'un candidat quand l'autre parle. Les candidats auront chacun un représentant aux régies. Leurs équipes sont d'ailleurs venues faire leurs premiers repérages cet après-midi. Pour rappel, le lancement du générique se fera demain à 21h. T F1 | Reportage C. Colin, P. Lormant, W. Wuillemin.