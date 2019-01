Débat national : l'afflux des doléances en mairie

Le grand débat national, initié par Emmanuel Macron, devrait permettre aux citoyens de s'exprimer. Cinq mille mairies ont donc mis en place des cahiers de doléances pour qu'ils puissent le faire. On y trouve des mélanges de revendications sociales, territoriales, vecteurs d'une détresse parfois affichée sans filtre. Dans l'Yonne comme dans le Tarn, tous ces cahiers seront envoyés aux députés locaux, aux préfets et à l'Élysée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.