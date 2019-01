Débat national : vers un référendum à questions multiples ?

Le gouvernement a appelé la population à s'exprimer dans des cahiers de doléances. Dans la même optique, l'exécutif étudie la possibilité de la tenue d'un référendum. Ce dernier comporterait quatre à six questions comme par exemple des questions sur la réforme constitutionnelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.