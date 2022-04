Débat : un évènement à ne pas manquer ?

Cela ressemble au début de n'importe quelle soirée étudiante. Mais celle-ci sera bien différente. Ces jeunes se sont réunis exprès pour regarder le débat et en discuter. Studieux, ils ont même préparé un bingo en essayant de deviner les thèmes que les candidats vont aborder. Un débat qui passionne dans le monde entier. Aux Etats-Unis, à Washington, ces expatriés vont se réunir pour suivre ce duel très français, avec une énergie toute américaine. Un peu plus loin, ne vous laissez pas distraire parla plage et les palmiers. En Martinique, lors du débat, les habitants seront en plein travail. Effet, il sera quinze heures sur l'île quand il commencera. Pas de télé au travail, pas de problème. Pour ce buraliste, il suivra le débat sur son téléphone. À Nice, même en vacances, les touristes comptent bien regarder le débat. Si vous ne voulez pas rater le débat sans pour autant plomber l'ambiance entre amis, chacun devra regarder le face-à-face, sans le commenter. Il vous reste trois quarts d'heure pour vous installer. T F1 | Reportage F. Litzler, L Cloix