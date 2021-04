Début de la vaccination avec Pfizer ou Moderna pour les plus de 60 ans

Ils le réclamaient depuis deux semaines. Policiers, gendarmes, enseignants de plus de 55 ans sont désormais prioritaires pour la vaccination. Dès ce week-end, des créneaux leur seront réservés en centre de vaccination. Pour bénéficier des doses de vaccins Pfizer, Moderna, mais aussi d'AstraZeneca, ils devront présenter leur carte professionnelle. Un public ciblé supplémentaire alors qu'un nouvel élargissement était déjà prévu demain. Difficile de s'y retrouver. Depuis lundi, les plus de 55 ans ont accès aux vaccins AstraZeneca et Johnson&Johnson en ville. À partir de demain, les plus de 60 ans, eux, auront droit également aux vaccins Pfizer et Moderna en centre de vaccination. Encore faut-il qu'ils puissent décrocher un rendez-vous. Dans ce centre de vaccination à Rueil-Malmaison en région parisienne, les plus de 60 ans attendront. Aucun créneau n'est disponible avant trois semaines. Ils sont très nombreux à vouloir prendre rendez-vous. À quelques kilomètres de là, autre centre, autre problème. Ici à Garches, la maire avait pris les devants en commençant à vacciner les plus de 60 ans dès cette semaine, mais la demande est très forte. Les doses devraient être de plus en plus nombreuses dans les prochaines semaines. Au mois d'avril, la France doit recevoir près de 12 millions de vaccins.