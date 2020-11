Décès à 48 ans du rugbyman de génie, Christophe Dominici

Christophe Dominici marquait un essai légendaire face aux Néo-zélandais en demi-finale de la Coupe du monde 1999. Sa course a fait rentrer l'ailier de l'équipe de France dans le cœur des Français. Ce jour-là, le XV de France bat les All Blacks largement favoris. Tout un pays découvre un Toulonnais surnommé "Domi". Avec ses cheveux peroxydés, une star est née. "C'est un mec très très charismatique, un vrai généreux, vraiment bienveillant. Mais je suis extrêmement troublé de parler de lui au passé", se confie le journaliste Christian Jeanpierre au micro de TF1. Car cet après-midi, Christophe Dominici a été retrouvé mort dans le parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) après une chute de plusieurs mètres. Une enquête pour déterminer les circonstances du décès a été ouverte par le parquet de Nanterre. L'aura de cette figure du rugby avait dépassé le cadre des vestiaires. Figure médiatique, publicitaire, pionnier d'un célèbre calendrier, hypersensible, à fleur de peau nous disait-il. Son ancien coéquipier, Émile Ntamack, lui décrit comme un homme qui vivait les choses à fond. "Je pense que c'est comme ça qu'il vivait. C'est comme ça qu'il était, surtout à l'extrême par moments", dit-il. Ce soir, les hommages se multiplient et le rugby français pleure un ami, un père de deux enfants. Christophe Dominici avait 48 ans.