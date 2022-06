Décès après un contrôle de police : que sait-on des circonstances ?

Après deux jours, leur garde à vue est terminée. Les trois policiers ayant tiré sur une voiture après un refus d'obtempérer à Paris ressortent libres. Ils invoquent la légitime défense. Ils sont libres, mais un juge d'instruction peut encore les entendre et décider de les poursuivre. Qui sont les trois policiers ? Deux d'entre eux sont des hommes âgés de 23 et 32 ans et la troisième est une femme de 31 ans. Selon la hiérarchie, c'est la première fois qu'ils utilisaient leurs armes de service en fonction. Qui sont les quatre passagers du véhicule ? Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée la nuit précédente. Le conducteur de 38 ans est sans permis et a plus de 80 inscriptions au casier judiciaire pour délits routiers et stupéfiants. Sous le régime de la semi-liberté, il dort en prison la semaine. Un passager de la voiture assure que le conducteur n'a jamais foncé sur l'un des policiers. Blessé au thorax, ce n'est que ce 7 mai que le conducteur a pu être placé en garde à vue. La passagère à côté de lui avait 21 ans et a reçu une balle dans la tête. Que s'est-il passé ? Des policiers à vélo veulent arrêter le véhicule pour non-port de la ceinture, mais il refuse d'obtempérer et prend la fuite une première fois. La voiture, bloquée derrière un bus, est rattrapée par les policiers qui la mettent en joue. Malgré des sommations, elle redémarre et renverse un agent selon les policiers. C'est là que les tirs commencent. La voiture tente de fuir en empruntant une rue à contre-sens, mais percute une camionnette qui met fin à la course folle. Blessé, le conducteur est interpellé. Les caméras de vidéosurveillance étaient présents tout le long du parcours. L'enquête a été confiée à un juge d'instruction. T F1 | Reportage I. Bornacin, M. Bajac