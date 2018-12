Décès aux urgences de l'hôpital Lariboisière : une enquête ouverte

Le lundi 14 décembre, une femme de 55 ans a été admise aux urgences de l'hôpital Lariboisière pour des maux de tête et de la fièvre. Elle a alors été installée dans la salle d'attente, bondée ce jour-là. Douze heures plus tard, son corps sans vie a été découvert dans ce local. Le parquet de Paris a alors ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances du décès. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.