Décès de Geneviève de Fontenay : la reine des miss

Une allure impeccable et un chapeau ! Avec son couvre-chef, Geneviève de Fontenay, fondatrice de Miss France, s’est façonnée une popularité toujours bien ancrée. Cette fille d’ingénieur s’orientait pourtant vers un métier d’esthéticienne. Tout bascule l’année de ses 22 ans. Elle et Louis de Fontenay créent en 1954 le Comité Miss France. Le concours n’échappe pas aux critiques, mais se transforme en succès à la télévision. Jean-Pierre Foucault, son complice à l’antenne, se souvient d’une femme de caractère. Son intransigeance est saluée par les miss. “J'essaierai d’être digne de ce que vous m’aviez transmis”, dit Élodie Gossuin. “Merci d’avoir été là pour nous, pour moi”, ajoute Cindy Fabre. Sylvie Tellier se souviendra d’une femme très accessible. Cette popularité a même capté l’attention des politiques. Geneviève de Fontenay s’affichera aux côtés d’Arlette Laguiller, d’Emmanuel Macron et de Florian Philippot, mais rien ne remplacera sa nostalgie de la scène. TF1 | Reportage C. Bayle, E. Binet, S. Pinatel