Décès de Naomi Musenga : le parquet de Strasbourg ouvre une information judiciaire

La procureure de la République de Strasbourg a annoncé ce mercredi 11 juillet l'ouverture d'une information judiciaire pour "non-assistance à personne en péril et homicide involontaire" dans l'enquête sur la mort de Naomi Musenga. En effet, l'appel au secours de cette jeune femme n'a pas été pris au sérieux par le Samu. L'opératrice l'avait traité avec mépris en se moquant d'elle. L'enregistrement révélé par les médias avait provoqué une onde de choc dans tout le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.