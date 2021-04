Décès de Patrick Juvet, une star du disco

C'est l'époque du playback, des brushings et des vestes outrageusement pailletés. Patrick Juvet en a adopté tous les codes, star du disco par excellence avec la chanson "où sont les femmes ?", composée en compagnie de Jean-Michel Jarre. Premier prix de piano au conservatoire de Lausanne, il voulait exploiter ses talents de compositeur. Cela se traduit avec "La Musica" en 1972. Au total, 300 000 exemplaires ont été vendus et d'autres chansons que l'on redécouvre. Incontournable sur toutes les pistes de danse depuis 50 ans, Patrick Juvet est aussi l'auteur d'un grand classique de Claude François, "le lundi au Soleil". Un peu disparue des écrans, la star s'en va aujourd'hui sans bruit, mais prêt à déclencher encore et toujours notre envie de danser.