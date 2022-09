Décès d'Elizabeth II : haute sécurité à Londres pour la suite des cérémonies

C’est le plus gros dispositif de sécurité jamais organisé Outre-Manche. Toute la journée, les habitants de Londres ont vu policiers et manutentionnaires s’affairer. Pas de quoi surprendre Jackie et Tim venus en curieux assister aux préparatifs. Mercredi, premier rendez-vous d’importance. Ce jour-là, la dépouille de la reine sera escortée de Buckingham palace vers le palais de Westminster où le public pourra aller lui rendre hommage. Des milliers de personnes sont attendues pendant quatre jours, 24 heures sur 24. Il va donc falloir s’armer de beaucoup de patience, avec probablement des files d’attente dans les rues autour du palais. Des restrictions draconiennes sont imposées comme dans les aéroports, il y aura des portiques de sécurité. Chaque personne se verra remettre un bracelet. Autre casse-tête sécuritaire : l’arrivée des Chefs d’État, dimanche. Les jets privés et les hélicoptères ne pourront se poser sur l’aéroport d’Heathrow, les dirigeants du monde sont donc invités à privilégier les vols commerciaux et devront, par ailleurs, se rendre ensemble en bus jusqu’à l’abbaye de Westminster à condition d’accepter, évidemment. L’abbaye de Westminster ne pouvant accueillir tout le monde, seules deux personnes par pays seront autorisées. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Merlier, N. Clair