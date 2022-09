Décès d'Elizabeth II : une procession royale

Dans un silence absolu, le cercueil d'Elizabeth II, recouvert de l'étendard royal, traverse la foule. Auprès de leur mère, le nouveau roi Charles III, sa sœur Anne et ses frères Andrew et Edward. Après 30 minutes de procession, de timides applaudissements, puis Édimbourg se fige. La dépouille de la reine passe la porte de la cathédrale Saint-Gilles. La couronne écossaise en or massif est déposée sur son cercueil. "Nous nous rassemblons pour le dernier adieu de l'Écosse à notre défunte monarque, dont l'amour pour l'Écosse était légendaire" a prononcé l'archevêque catholique lors de son homélie. Suivi d'un chant gaélique et pour l'une des dernières fois, l'hymne devenu désormais "God Save the King". Une page se tourne et l'histoire s'écrit. Quelques heures plus tôt, le roi s'exprime pour la première fois face au Parlement britannique. "Je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure", dit-il. Le nouveau roi, ému, a promis de servir son pays avec dévouement, comme l'a fait sa mère pendant 70 ans. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Duboscq