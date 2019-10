Décès du journaliste Eugène Saccomano

Le journaliste Eugène Saccomano est mort à l'âge de 83 ans. Ce passionné de football avait inventé un style sur Europe 1, puis RTL et LCI, avec un enthousiasme et un merveilleux accent marseillais pour célébrer les buts de Pelé, de Maradona, de Platini ou de Zidane. Il était aussi l'auteur du livre "Bandits à Marseille" dont fut tirer le film "Borsalino". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.