Décès d'un livreur après une interpellation : l'autopsie évoque une asphyxie avec fracture du larynx

Des images amateurs éclairent les circonstances de la mort de Cédric C. On y voit une interpellation violente avec un plaquage au sol de trois policiers et l'homme qui se débat vainement. Les résultats de l'autopsie annoncés par le parquet font état d'une "manifestation asphyxique avec une fracture du larynx". Pour l'avocat de sa famille, ce sont les techniques d'interpellation qui ont provoqué le manque d'oxygène et l'arrêt cardiaque.