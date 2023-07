Décès d'un septuagénaire après un passage à tabac

Toute la journée, les habitants se sont succédés pour rendre hommage à Philippe Mathot, 72 ans, mort dans la nuit de lundi à mardi, des suites de ses blessures. Ils écrivent quelques mots sur un livre de condoléances installé par la mairie. Il y a une semaine, il est 23 heures, quand le septuagénaire aurait été dérangé par un groupe de jeunes de 14, 17 et 18 ans, qui passait la soirée dans la rue. Écoutaient-ils de la musique amplifiée ? Parlaient-ils trop fort ? Il y aurait eu en tout cas suffisamment de bruit pour que le retraité sorte de chez lui. Quelle était la nature de leurs échanges et des coups portés ? L'information judiciaire devrait pouvoir le déterminer. Deux jeunes connaissaient les trois suspects. Selon la procureure, ils étaient inconnus des services de police et venaient des villages voisins. Colère et tristesse des habitants. Philippe Mathot était une figure de la ville, l'ancien fleuriste présidait notamment l'union des commerçants. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. L'auteur présumé des coups mortels a été placé en détention provisoire. TF1 | Reportage V. Lamhaut, Z. Ajili, C. Yzerman