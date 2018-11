Décès du grand cinéaste italien Bernardo Bertolucci

On lui doit des films aussi forts que controversés : "1 900" avec Gérard Depardieu et Robert De Niro, ou encore "Le Dernier Empereur" avec lequel il avait reçu neuf Oscars à Hollywood en 1988. Bernardo Bertolucci avait aussi travaillé avec Sergio Leone dans "Il était une fois dans l'Ouest". Ce grand cinéaste italien laisse derrière lui une filmographie incroyablement dense et sulfureuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.