Décès suspects : l'hôpital de Remiremont visé par douze plaintes

En un an et demi, c'est la douzième plainte. Le mardi 3 octobre, une femme de 78 ans est décédée à l'hôpital de Remiremont (Vosges), après des complications lors d'une opération du col du fémur. Ce décès reste incompris par sa famille qui a porté plainte ce matin du vendredi 6 octobre. La direction de l'hôpital a suspendu toute opération chirurgicale non-urgente jusqu'à mardi soir. Les patients de l'hôpital, que nous avons croisé aujourd'hui, attendent des réponses pour garder confiance. L'un d'eux témoigne : "C'est inquiétant, après il y a peut-être des choses qui s'expliquent. J'espère que ça va s'améliorer dans un avenir proche". Les plaintes ont été déposées pour des décès suspects ou des complications imprévues contre l'hôpital. Rassemblées en association, les familles de victimes s'exprimeront lundi. En décembre 2022, nous avons rencontré les proches d'une femme de 51 ans, décédée subitement d'une pancréatite. Ce soir, le parquet d'Épinal (Vosges) confirme que des informations judiciaires et des enquêtes préliminaires sont toujours en cours, suite aux différentes plaintes. TF1 | Reportage V. Dietsch, H. Lévèque