Décharge sauvage : l'exaspération des riverains

Des monticules de déchets tout au long des rues. Les deux trottoirs sont entièrement recouverts de détritus. Piétons et automobilistes, écœurés, doivent contourner les obstacles. Il y a six mois, nous avions filmé le nettoyage d'une décharge illégale à seulement 500 mètres du lieu. Les coups de tractopelles n'ont pas suffi à éradiquer le fléau. Les élus de la Métropole sont quelque peu désabusés. On y trouve très peu d'ordures ménagères, mais surtout des gravats, pneus et déchets d'entreprises. Elles s'exonèrent ainsi de la redevance spéciale, une taxe sur les ordures professionnelles. Qui sont ces contrevenants ? En cherchant parmi les cartons, nous retrouvons les traces d'une société du BTP. Sans flagrant délit, il est presque impossible de retrouver les coupables. Dans les locaux de la Police municipale, la Brigade de l'environnement traque les malfrats par vidéosurveillance. Au total, 170 affaires ont été traitées en 2022. Concernant la décharge, la Métropole promet un nouveau ramassage d'ici la fin du mois de novembre. TF1 | Reportage P. Géli, S. Fargeot