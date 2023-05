Décharges de pneus : des communes portent plainte

Des dizaines de pneus viennent encore d'apparaître sur le bord des chemins de campagne. Depuis trois ans, ces dépôts sauvages sont récurrents et provoquent l’exaspération de la petite ville de Maing, dans le Nord. Retirer ces pneus coûte 30 000 euros par an à la commune de 4 000 habitants. Même la police semble dépassée par l'événement. Benoît, policier municipal, recherche des indices, mais c’est rare d'en trouver, car les pneus n’ont pas de traçabilité. Neuf communes du Nord ont porté plainte. Qui sont les pollueurs ? Souvent, ce sont des garagistes à la recherche d'économie. Quand un professionnel achète des pneus, il doit les déclarer et payer une taxe écologique de 1,40 euro pour chacun d’eux. Certains préfèrent ne rien déclarer et jeter leurs pneus dans la nature, plutôt que de les recycler par une société, comme la loi le prévoit, et prendre le risque de se faire démasquer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Fiat, B. Poizeuil