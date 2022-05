Décharges sauvages : désormais repérées par satellites

C'est une première. Des images prises depuis l'espace montrent l'existence de dépôts sauvages. Ce dispositif innovant s'appuie l'intelligence artificielle pour relire les données fournies par un satellite. Comme nous l'a expliqué Anthony Graveline, président-fondateur de Disaitek, une programmation est faite pour que le satellite passe sur un territoire à une fréquence donnée, environ une fois par mois. Et une fois lesdites données livrées, un certain nombre de traitements est réalisé pour arriver à la localisation des déchets. En effet, les algorithmes permettent de situer à cinquante centimètres près la présence des décharges illégales, leur volume, et même de suivre leur évolution. L'objectif est de permettre aux collectivités d'agir le plus vite possible. À Mareil-en-France par exemple, Patrice Robin, conseiller départemental DVD du Val-d'Oise, nous emmène au pied du dépôt sauvage repéré par la plateforme. "Cela nous permet d'être beaucoup plus réactif. A partir du moment où on détecte les tas, on va faire en sorte d'organiser la suite, non seulement l'enlèvement, mais aussi l'empêchement", explique-t-il. Pour rappel, plus de deux cents dépôts sauvages sont repérés dans le Val-d'Oise chaque année. La gestion de ces déchets illégaux et polluants coûte près de quatorze millions d'euros. T F1 | Reportage A. Basar, P. Marcellin.