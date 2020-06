Décharges sauvages du BTP : une filière démantelée dans les Alpes-Maritimes et le Var

Après plusieurs mois d'investigation, les gendarmes sont parvenus à démanteler un vaste réseau de décharges sauvages du BTP dans les Alpes-Maritimes et le Var. En tout, onze personnes ont été placées en garde à vue. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et un million d'euros d'amende.