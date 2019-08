Décharges sauvages : le casse-tête des maires

Le décès du maire de la commune de Signes dans le Var met en avant la pratique des déchets sauvages. Un fléau que les élus connaissent particulièrement bien. En 2018, pas moins de 520 000 tonnes ont été déversées au bord des routes ou en pleine nature. Les autorités ont-elles les moyens juridiques et financiers de lutter contre ce phénomène ? Reportage à Orry-la-Ville, dans l'Oise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.