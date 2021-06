Décharges sauvages : un homme violemment agressé dans l'Hérault

C'est en pleine garrigue, à deux kilomètres du village, qu'un riverain voit depuis sa terrasse un camion passer, la benne pleine de gravats. Il le suit et filme discrètement, quand le poids lourd déverse de la laine de verre et du plâtre. Mais très vite, il se fait repérer puis frapper. Un grand coup par-derrière dont il se remet à peine à l'hôpital. "J'ai senti un choc sur la tempe avec une très grande violence, mais au point de me briser une partie de la face. Donc, je me suis retrouvé par terre. J'ai vu quelqu'un qui prenait la caméra. Ils m'ont laissé pour mort" raconte Christian Puech, explorateur, président de l'association "Témoins au bout du monde" à Montbazin (Hérault). Deux fractures au tibia et plusieurs au visage. Depuis plus de 30 ans, le septuagénaire a fait de l'environnement un combat. Déjà l'année dernière, il avait été menacé de mort sur une autre décharge sauvage, juste à côté de chez lui. "La police veut des preuves. Ils m'ont à chaque fois demandé si j'avais des photos, une vidéo. Mais les preuves, ça veut dire intervenir à chaud", poursuit-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cette article.