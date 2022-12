Déchets ménagers : que payez-vous vraiment ?

À Noël, vous jetez beaucoup plus. De l'emballage mais aussi de la nourriture et du verre, jusqu'à 30% de déchets supplémentaires entre Noël et le jour de l'An. Tout ça, votre commune le sait et vous taxe en conséquence chaque année. Mais savez-vous vraiment combien ça vous coûte ? Les personnes que nous avons interrogées n'en ont aucune idée. Cette taxe est incluse dans la taxe foncière. Elle peut donc passer inaperçue. Et si vous êtes locataire, elle est comprise dans vos charges. Et selon l'endroit où vous vivez, elle est très variable, de 36 euros à Brest à 230 euros à Paris, en passant par Lille où elle est de 156 euros. Brest est donc l'une des villes les moins chères de France. Première raison, le ramassage des déchets. Eric commence sa tournée et s'occupe à lui seul de 80 points de collecte. Une grande partie des containers y sont fixes et enterrés. Pas de déplacements inutiles, moins de personnel et donc moins de salaires à verser. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Gatineau, F. Couturon