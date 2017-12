La décision historique de Donald Trump a ravivé les tensions à Jérusalem

Le mercredi 6 décembre 2017, Donald Trump a pris une décision historique. Depuis la Maison Blanche, le président américain avait annoncé, avec une certaine théâtralité, que "les États-Unis reconnaissaient désormais Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël". Pour certaines personnes, cette décision ruine toute chance d'un accord de paix entre l'Etat Hébreu et les Palestiniens. Des heurts ont d'ailleurs eu lieu ce jeudi 7 décembre 2017 à Gaza et en Cisjordanie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.