Déclaration d'impôts : attention aux arnaques par sms

Seriez-vous tombé dans le panneau en recevant le sms envoyé ces derniers jours, sur des milliers de téléphones ? "Alerte DGFIP : Pour des raisons de sécurité, veuillez confirmer votre numéro de téléphone mobile avant le 27/05/23. Rendez-vous directement sur Impots-2023.com"; tel est son contenu. Les Français sont de plus en plus vigilants, mais pas tous. L'arnaque est très bien faite. Les hackers envoient un texto reprenant les mêmes codes que les Finances publiques. Si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un faux site où l'on vous demande d'entrer votre numéro fiscal et votre mot de passe, ainsi, ils récupèrent vos identifiants. Pour vous berner jusqu'au bout, ils vous redirigent à la fin vers le vrai site des impôts. Les hackers utilisent de plus en plus la méthode du sms, plutôt que de l'email. Ils misent sur le fait qu'on se méfie moins en recevant un texto. Ils récupèrent les numéros de téléphones en utilisant un appareil, qui se fait passer pour une antenne téléphonique et cela permet de récupérer tous les numéros de téléphones de toutes les personnes aux alentours. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Ramaugé