Déclaré mort et pourtant bien vivant !

Michel Sayah semble très en forme. Il est pourtant mort aux yeux de l'administration. Son fils a reçu une lettre de condoléances. Le nom est correct, la date de naissance aussi, mais ce n'est pas lui qui est mort il y a un mois en Israël. C'est un homonyme. Au guichet de l'Assurance maladie, on lui confirme qu'il a disparu de toutes les administrations. Plus de cartes vitales, plus de mutuelle, impossible aussi d'exercer son métier de livreur de matériel médical. Il est interdit de conduire sans assurance. Même pour la banque, il est devenu un client fantôme. Son compte est bloqué, comme sa vie depuis trois semaines. Même pour son avocat, il est impossible de trouver la marche à suivre. "On ne lui demande pas finalement de prouver qu'il est vivant. Ce qu'il fait facilement en se rendant physiquement à l'Assurance maladie ou encore à la banque. On lui demande de prouver qu'il n'est pas mort. Cette situation paraît un peu absurde et personne ne veut prendre la responsabilité de la régler. Il suffirait que quelqu'un de l'Assurance maladie dise, on a fait une erreur", affirme Me Michael Cordier, avocat de Michel Sayah. L'enjeu pour l'administration est de s'assurer qu'il ne s'agit ni d'une fausse déclaration ni d'une usurpation d'identité. Et cela prend du temps. TF1 | Reportage F. DE Juvigny, A. Cazabonne, L. Garcia