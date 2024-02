Déclaré mort par erreur : il se bat contre l'administration

“Nous vous demandons, l’acte de décès concernant Monsieur Jean Poulain” stipulait la lettre. Jean Poulain, ébéniste retraité, c’est l'homme que nous apercevons à l’image, et il reste choqué par la lettre qui lui annonce son décès. Plus de rentrées d’argent pour ce retraité de 75 ans, qui doit prouver lui-même qu’il est bien en vie. Ils sont plus d’une dizaine, un peu partout en Métropole, à avoir vécu cette douloureuse expérience. Comme le maire de Saint-Porquier, près de Montauban, Xavier Prevedello, qui a été confondu avec une dame décédée. Dans ces cas-là, que faire ? Selon maître Anne-Constance Coll, avocate spécialiste de droit administratif, la première chose à faire, c’est de prendre son passeport ou sa pièce d’identité et de se rendre à la mairie pour faire un certificat de vie, pour pouvoir obtenir un changement de décision. Deux raisons principales sont à l'origine de ces erreurs : soit une faute informatique, commise par un agent, soit la confusion avec une personne ayant les mêmes noms et prénoms que vous. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Chubilleau, Y. Hovine, I. Zabala