Déclarée décédée par erreur, Jacqueline doit prouver qu'elle est vivante

Elle est devenue un fantôme. En une seconde, l'administration française l'a considérée comme décédée. Et pourtant, Jacqueline Rabaux, infirmière à la retraite, se tient devant nos équipes, en chair et en os. Pour le prouver, elle a dû demander un certificat de vie. Il y a dix jours, sa carte vitale arrête de fonctionner, sa pension de retraite n'est pas versée. Elle cherche des explications auprès de la Sécurité sociale. Si elle a disparu, c'est qu'un salarié de la caisse de retraite a mal saisi l'avis de décès d'un défunt marseillais. "Le numéro de sécurité sociale, c'est un numéro assez complexe. Il suffit de saisir un 04 au lieu d'un 02 pour que malencontreusement une information sur le décès d'une personne A soit positionnée sur une personne B", explique Maryvonne Le Tallec, directrice comptable et financière chez Carsat Pays de la Loire. Jacqueline doit maintenant rétablir la situation par elle-même. Après quelques minutes d'attente, elle récupère enfin ses droits auprès de l'assurance-maladie. Sa pension de retraite vient également d'être versée. Cette fois, c'est sûr, elle est bien de retour parmi nous. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel