Déconfinement à Paris : le Printemps Haussmann va rouvrir demain

En temps ordinaire, c'est un magasin qui accueille jusqu'à 50 000 clients par jour, le Printemps Haussmann, en plein coeur de Paris, va rouvrir ses portes jeudi matin à 11h00. La préfecture s'opposait à cette ouverture, mais la justice lui a donné tort. L'enseigne n'espère pas le retour de la clientèle internationale que début janvier prochain et va se focaliser davantage sur les clients tricolores.