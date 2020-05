Déconfinement : à quoi correspond la couleur "orange" ?

Sur la nouvelle carte du déconfinement dévoilée ce jeudi, l'Île-de-France est passée du rouge au orange. Les restrictions dans la vie quotidienne vont donc se poursuivre dans la région pour au moins trois semaines supplémentaires. Les théâtres, les piscines et les salles de sport restent fermés jusqu'au 22 juin. Les restaurants et bars sont aussi concernés. Seules les terrasses pourront ouvrir. Les parcs et jardins, en revanche, seront accessibles au public à compter du 2 juin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.