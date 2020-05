Déconfinement : à quoi ressemblera la deuxième phase ?

Fin avril, le Premier ministre Edouard Philippe donnait rendez-vous aux citoyens à la fin du mois de mai pour organiser une nouvelle phase de déconfinement. Nous y sommes presque. La réouverture des musées, des restaurants, des parcs d'attractions et des jardins est très attendue. Nous devrions en savoir plus jeudi prochain à quoi elle va ressembler.