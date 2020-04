Déconfinement : à quoi ressembleront les restaurants ?

De nombreux restaurateurs ignorent encore la date de la réouverture de leur établissement, mais ils ont déjà lancé les grandes manoeuvres. Plusieurs aménagements sont prévus pour faire respecter les mesures sanitaires. Sécurisation des lieux avec du gel hydroalcoolique, distribution de masques, respect des règles de distanciation sociale... Tous ces efforts suffiront-ils à rassurer la clientèle ? Et à quoi vont ressembler les restaurants après le confinement ? En tout cas, les professionnels du secteur attendent avec impatience la reprise de leur activité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.