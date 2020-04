Déconfinement au 11 mai : comment une famille va s'organiser pendant encore un mois

Depuis le début du confinement, la famille Kaspariantz filme pour le journal de 20H de TF1 leur vie quotidienne qui a été bouleversée, comme des millions d'autres. Nous avons vu dans nos journaux comment les membres de cette famille tentaient de concilier le travail et l'éducation de leurs quatre enfants. Ils vont devoir continuer cet exercice d'équilibriste pendant encore quatre semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.