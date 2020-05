Déconfinement : ce que l'on sait de nouvelles règles de déplacement à partir du 11 mai

A compter du 11 mai, l'attestation n'est plus nécessaire pour les déplacements à moins de 100 km de son domicile. Pour l'heure, certaines questions autour de cette liberté nouvelle n'ont pas de réponses. En revanche, on sait que les forces de l'ordre seront invitées à concilier rigueur et humanité, pour que ces nouvelles règles soient respectées. Les formes de contrôles, tout comme les sanctions en cas d'infraction, sont encore à l'étude. Les déplacements entre régions ou départements, même s'ils sont colorés différemment, seront possibles, à condition de respecter cette limite de 100 km. Les travailleurs transfrontaliers pourront, eux, continuer à se déplacer pour le trajet indispensable à leur quotidien. Passer au-delà de cette limite ne sera réalisable que pour un motif impérieux, familial ou professionnel. Les Français confinés à plus de 100 km de chez eux seront ainsi autorisés à regagner leur domicile, s'ils doivent reprendre physiquement le travail ou souhaitent remettre leurs enfants à l'école. Ces règles seront en vigueur au moins jusqu'au 2 juin. Elles peuvent évoluer en fonction du pic de l'épidémie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.