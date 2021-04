Déconfinement : ce que l’on sait sur le calendrier

Le président l'avait promis. "Le 3 mai, il est prévu que les restrictions de déplacement soient levées", a confirmé ce mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Vous pourrez, si la situation sanitaire continue à s'améliorer, vous déplacer partout en France sans attestation. Mais pas à n'importe quelle heure. Le couvre-feu, jugé par le gouvernement comme l'une des mesures les plus efficaces, sera prolongé. Aujourd'hui fixé à 19H, il pourrait être repoussé un peu plus tard. Autres perspectives autour de la mi-mai : la réouverture des commerces non-essentiels, des musées et de certaines terrasses fermées depuis six mois. Se fera-t-elle avant ou après le week-end de l'ascension ? Sans s'être fixé un seuil précis, l'exécutif prendra sa décision en fonction des indicateurs sanitaires et peut-être de manière différenciée selon les départements. Ces annonces pourraient être faites avant la fin du mois par Emmanuel Macron.