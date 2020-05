Déconfinement : ce que vous pourrez faire ou pas

Lundi 11 mai, tout le pays sera déconfiné, mais à des degrés divers. Certaines choses qui nous paraissaient acquises avant l'épidémie resteront interdites. Alors, que pourrons-nous faire ? Quelles sont les différences notables entre les départements classés verts et ceux en rouge ? Éléments de réponse avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.