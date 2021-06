Déconfinement : ce qui change dans votre quotidien à partir de mercredi

Comme les piscines publiques, les salles de sport rouvriront à partir de mercredi. Mais pour Olivier Brochet et ses collègues, l'exercice physique a déjà commencé. Ils doivent remettre en place les machines et les tester. Les Français sont nombreux à vouloir retrouver la forme avant l'été, mais il y aura un protocole à respecter. La capacité des salles de sports sera limitée à 50%, une jauge de 4 m² par adhérent doit mise en place, sans oublier l'utilisation du spray désinfectant ou du gel hydroalcoolique, a énuméré le responsable régional d'exploitation de Neoness. De leur côté, les restaurateurs vont remettre les couverts à l'intérieur le 9 juin. La capacité d'accueil sera toutefois limitée à 50%, une table de six personnes maximum. Autre nouveauté, un QR-code sera affiché à l'entrée de l'établissement et les clients doivent le scanner. Il remplace le cahier de rappel et permettra d'identifier facilement les cas contacts en cas de contamination. Les contraintes ont également été assouplies dans les magasins, les musées. Les salles de cinéma vont pouvoir se remplir à 65% de leur capacité, mais aussi ajouter une séance supplémentaire le soir, car le couvre-feu sera repoussé à 23 heures. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.